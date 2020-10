Vaccino anti Covid, morto uno dei volontari della sperimentazione AstraZeneca/Oxford. Non ha mai ricevuto una dose di vaccino, assumeva solo ... (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per il vaccino anti Covid-19 è morto, ma la sperimentazione continua perché la persona deceduta non ha mai assunto una dose ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unclinica in Brasile diper il-19 è, ma lacontinua perché la persona deceduta non ha mai assunto una...

