Vaccino anti Covid, che tragedia: muore un volontario nella sperimentazione

In Brasile è morto un volontario coinvolto nella sperimentazione clinica del Vaccino Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford. Lo ha reso noto l'agenzia responsabile della sanità pubblica che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

