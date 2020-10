Vaccino anti-Covid a dicembre? "Morto volontario": il dramma poche ore dopo l'annuncio trionfale di Conte (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E' Morto un volontario della sperimentazione per il Vaccino contro il Covid della clinica in Brasile di AstraZeneca-Oxford. Lo riporta la Reuters, citando l'autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l'università federale di San Paolo, che contribuisce a coordinare la fase 3 della sperimentazione nel Paese sudamericano. Si trattava di un medico brasiliano di 28 anni, di cui però sono ancora ignote le cause del decesso. L'Anvisa ha specificato che non si sa se al giovane sia stata somministrata una dose di Vaccino oppure se abbia fatto parte del gruppo a cui è stato somministrato un farmaco “placebo”. Nonostante questo, è stato suggerito di proseguire i test su tutti gli altri volontari. Il 28enne non aveva altre patologie oltre al coronavirus e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E'undella sperimentazione per ilcontro ildella clinica in Brasile di AstraZeneca-Oxford. Lo riporta la Reuters, citando l'autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l'università federale di San Paolo, che contribuisce a coordinare la fase 3 della sperimentazione nel Paese sudamericano. Si trattava di un medico brasiliano di 28 anni, di cui però sono ancora ignote le cause del decesso. L'Anvisa ha specificato che non si sa se al giovane sia stata somministrata una dose dioppure se abbia fatto parte del gruppo a cui è stato somministrato un farmaco “placebo”. Nonostante questo, è stato suggerito di proseguire i test su tutti gli altri volontari. Il 28enne non aveva altre patologie oltre al coronavirus e ...

stanzaselvaggia : Di solito per annunciare che qualcosa verrà utilizzato bisogna prima annunciarne la scoperta. Col vaccino anti Covi… - rtl1025 : ?? Un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per il #vaccino anti #Covid19 è mort… - HuffPostItalia : Morto in Brasile un volontario del vaccino anti Covid di Astrazeneca - eterea_naive : RT @LicinioMacro: È morto un volontario della sperimentazione per il vaccino anti Covid-19 della clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford h… - fracogoni : RT @ChiodiDonatella: #COVID_19: MA LA #CINA? Niente #contagi, o quasi. L'#economia vola. E quel #vaccino anti- #Covid che sarebbe già in f… -