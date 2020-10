Usa, il collaboratore del New Yorker Jeffrey Toobin si masturba in diretta Zoom, il settimanale lo sospende (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si masturba in diretta su Zoom: New Yorker sospende il commentatore Jeffrey Toobin Si masturba senza accorgersi di essere in diretta Zoom: è quanto accaduto allo scrittore e analista legale Jeffrey Toobin, che per questo motivo è stato sospeso dal New Yorker, il prestigioso periodico statunitense per cui lavorava da 25 anni. Secondo quanto ricostruito dal magazine Vice, che per primo ha dato la notizia, Toobin stava partecipando a una videochiamata di gruppo, organizzata per simulare una diretta in vista delle elezioni presidenziali Usa, in programma il prossimo 3 novembre. Nel corso della diretta, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Siinsu: Newil commentatoreSisenza accorgersi di essere in: è quanto accaduto allo scrittore e analista legale, che per questo motivo è stato sospeso dal New, il prestigioso periodico statunitense per cui lavorava da 25 anni. Secondo quanto ricostruito dal magazine Vice, che per primo ha dato la notizia,stava partecipando a una videochiamata di gruppo, organizzata per simulare unain vista delle elezioni presidenziali Usa, in programma il prossimo 3 novembre. Nel corso della, ...

rarin_kim : RT @taetaetaetaekok: Raga il prof di psicologia ha invitato un suo amico ricercatore che lavora in una università negli USA e sto qua ha fa… - EliElisabetta : Sankara, grande, immenso uomo, assassinato il 15 ottobre 1987 dal’ex-compagno d’armi e collaboratore Blaise Compao… - taetaetaetaekok : Raga il prof di psicologia ha invitato un suo amico ricercatore che lavora in una università negli USA e sto qua ha… - Giorgheil : @Lii_dia_ Ma è poi più famoso? Di Carlo è quello che è,e un'altra agenzia sarebbe meglio,ma a me non piace neanche… -