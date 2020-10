Usa 2020 | Trump e Biden divisi su tutto I programmi dei candidati alla Presidenza

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente Donalde il candidatodemocratica Joehanno assunto posizioni molto diverse su una serie di questioni politiche. Queste le loro linee programmatiche su nove punti qualificanti del dibattito politico statunitense, drispostacrisi del coronavirus, all'emergenza climatica.EMERGENZA CORONAVIRUSIl piano diper affrontare la pandemia include l'offerta di test gratuiti a tutti gli americani. Richiede l'assunzione di 100.000 persone per la tracciabilità dei contatti nazionali, nonché l'aumento dei siti per test drive-in. Sta anche esortandoa utilizzare il Defense Production Act per aumentare la produzione di dispositivi di protezione per gli operatori sanitari, testare le forniture e ...