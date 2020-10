Usa 2020, Pelosi sul conto in Cina di Trump: 'A rischio la sicurezza nazionale' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) 'Un rischio per la sicurezza nazionale'. Così la speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi ha commentato le ultime rivelazioni del New York Times - ultima puntata di una lunga inchiesta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 ottobre 2020) 'Unper la'. Così la speaker della Camera dei Rappresentanti Nancyha commentato le ultime rivelazioni del New York Times - ultima puntata di una lunga inchiesta ...

repubblica : Studio Usa: 'I positivi al Covid hanno frequentato ristoranti e bar più spesso degli altri' [aggiornamento delle 20… - Agenzia_Ansa : Usa, il Nyt rivela: #Trump ha un conto corrente in Cina - repubblica : Usa, il New York Times: 'Trump ha un conto corrente in Cina e lì ha pagato tasse' [aggiornamento delle 09:20] - scheerenberger : RT @Adnkronos: #elezioniUSA, hanno già votato 40 milioni di americani - mario_gug : RT @TomValletti: Interview in @repubblica. DoJ suit is largely a carbon copy (and a vindication) of @EU_Competition Android case. But Europ… -