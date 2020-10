Usa 2020, nell'ultimo dibattito Trump-Biden microfono spento mentre parla l'avversario (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Due minuti affinché un dibattito torni ad essere... un dibattito. Dopo lo 'spettacolo' mostrato a fine settembre da Trump e Biden nel primo confronto televisivo , la Commissione sui Dibattiti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Due minuti affinché untorni ad essere... un. Dopo lo 'spettacolo' mostrato a fine settembre danel primo confronto televisivo , la Commissione sui Dibattiti ...

Usa 2020: Obama, Biden sarà un grande presidente

(ANSA) - WASHINGTON, OCT 21 - 'Sono convinto che Joe Biden sarà un grande presidente. Lui è diverso, è dalla parte giusta sui problemi, svolgerà ...

