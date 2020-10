Uomini e Donne, Gemma Galgani abbandona lo studio in lacrime: caos durante la registrazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuova registrazione di Uomini e Donne Domenica 18 ottobre 2020 nello studio 6 dell’Elios in Roma sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, in trasmissione è accaduto di tutto e di più. A quanto pare la storica dama del Trono over, ovvero Gemma Galgani ha deciso di abbandonare il parterre del dating show di Maria De Filippi. Per quale ragione? Sembra che la piemontese abbia avuto un forte scontro con l’opinionista Tina Cipollari. Ricordiamo che quest’ultima non ha mai sopportato la presenza della donna in trasmissione, infatti da ben undici anni le liti sono all’ordine del giorno. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 21 ottobre 2020) NuovadiDomenica 18 ottobre 2020 nello6 dell’Elios in Roma sono state registrate le nuove puntate di. Stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, in trasmissione è accaduto di tutto e di più. A quanto pare la storica dama del Trono over, ovveroha deciso dire il parterre del dating show di Maria De Filippi. Per quale ragione? Sembra che la piemontese abbia avuto un forte scontro con l’opinionista Tina Cipollari. Ricordiamo che quest’ultima non ha mai sopportato la presenza della donna in trasmissione, infatti da ben undici anni le liti sono all’ordine del giorno. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è ...

