Uomini e Donne: anticipazioni 21 ottobre. Gemma si tira indietro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cosa accadrà a Uomini e Donne oggi 21 ottobre 2020? Chi sarà protagonista, oltre alla solita Gemma Galgani? Biagio tiene il piede in più scarpe, Sophie manda a casa un corteggiatore, Gemma è affranta. Gemma Galgani è di nuovo al centro della studio di Uomini e Donne. Anche nella puntata di mercoledì 21 ottobre 2020 la dama torinese riceverà una brutta sorpresa che la demoralizzerà e non poco. L’acerrimaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cosa accadrà aoggi 212020? Chi sarà protagonista, oltre alla solitaGalgani? Biagio tiene il piede in più scarpe, Sophie manda a casa un corteggiatore,è affranta.Galgani è di nuovo al centro della studio di. Anche nella puntata di mercoledì 212020 la dama torinese riceverà una brutta sorpresa che la demoralizzerà e non poco. L’acerrimaArticolo completo: dal blog SoloDonna

Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - Pontifex_it : La tenerezza è l’amore che si fa vicino e concreto. È un movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle or… - GassmanGassmann : Il 16 ottobre 1943 , 1000 persone furono prese nel ghetto ebraico di Roma,e deportate nei campi di concentramento.… - ZeroStareSerena : @sghigolini Ma uomo o donna? Per me le donne angeli, gli uomini brave persone ma troppo instabili e mai contente - 1CYBlTCH : Le donne tradiscono più degli uomini ma non si fanno beccare -