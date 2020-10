“Un’ubriacona con gli stivali di plastica” | Myriam Catania risponde alle provocazioni di Franceska Pepe

Leggi su biccy

(Di giovedì 22 ottobre 2020)agli occhi diè passata per un’ubriacona e intervistata dal settimanale Chi, la nipote di Simona Izzo ha replicato alla provocazione. “Al Grande Fratello Vip mi controllavo molto, è per questo che la sera mi piaceva bere un bicchiere di vino: non perché fossi un’ubriacona, ma perché volevo abbassare le mie difese. Così mi sentivo disinibita, avevo più slanci e volevo far vedere a tutti che bisogna far cadere le maschere. Ma c’era chi non voleva sciogliersi, come Enock e Matilde”. A Live Non è la d’Urso, infine, laha deriso gli “stivaletti di plastica” della(“Cosa dovrei dire io che ha quegli stivaletti di plastica che non si cambia dalla ...