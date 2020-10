Unioncamere: “Mezzo milione le imprese giovani, il 9% del totale” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sono oltre mezzo milione le imprese di giovani con meno di 35 anni presenti in Italia. Un numero incoraggiante, pari all’8,7% di tutto il sistema produttivo nazionale, ma in calo di 80mila unità rispetto a 5 anni fa. È quanto è emerso dall’Assemblea di Unioncamere, tenutasi oggi a Roma. Dati che per le Camere di commercio italiane “dimostrano quanto sia fondamentale mettere in campo azioni forti e decise sostenute dalle risorse del Next Generation Eu, capaci di invertire la rotta e restituire fiducia alle nuove generazioni”. “Nessun paese che non ha puntato sui giovani ha avuto un futuro – ha commentato il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli –. Da come saremo in grado di spendere le risorse del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sono oltre mezzoledicon meno di 35 anni presenti in Italia. Un numero incoraggiante, pari all’8,7% di tutto il sistema produttivo nazionale, ma in calo di 80mila unità rispetto a 5 anni fa. È quanto è emerso dall’Assemblea di, tenutasi oggi a Roma. Dati che per le Camere di commercio italiane “dimostrano quanto sia fondamentale mettere in campo azioni forti e decise sostenute dalle risorse del Next Generation Eu, capaci di invertire la rotta e restituire fiducia alle nuove generazioni”. “Nessun paese che non ha puntato suiha avuto un futuro – ha commentato il presidente di, Carlo Sangalli –. Da come saremo in grado di spendere le risorse del ...

