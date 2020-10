Un posto al sole anticipazioni: torna NICOLA IODICE, che succede ai cantieri? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Novembre sarà a Un posto al sole un mese in cui conosceremo alcuni nuovi personaggi, ma stiamo per assistere anche al ritorno di un ruolo guest che generalmente porta con sé sempre una bella dose di tensioni…Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: FRANCISCA punta una pistola contro ISABEL ma…Eh sì: attraverso alcune foto postate sui social, si è capito che a Upas rivedremo presto NICOLA Jodice, l’operaio dei cantieri che già tempo addietro fu protagonista di un periodo in cui Marina (Nina Soldano) ebbe un bel po’ di problemi, ciò per via del caos sopraggiunto nel suo ambiente di lavoro. Sarà così anche stavolta? Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Novembre sarà a Unalun mese in cui conosceremo alcuni nuovi personaggi, ma stiamo per assistere anche al ritorno di un ruolo guest che generalmente porta con sé sempre una bella dose di tensioni…Leggi anche: Il Segreto: FRANCISCA punta una pistola contro ISABEL ma…Eh sì: attraverso alcune foto postate sui social, si è capito che a Upas rivedremo prestoJodice, l’operaio deiche già tempo addietro fu protagonista di un periodo in cui Marina (Nina Soldano) ebbe un bel po’ di problemi, ciò per via del caos sopraggiunto nel suo ambiente di lavoro. Sarà così anche stavolta? Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...

