UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 22 ottobre 2020 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 22 ottobre 2020: Dopo la partecipazione al programma radiofonico di Michele Saviani (Alberto Rossi), Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) continua a effettuare le sue ricerche, ma ciò susciterà in qualcuno dell’ostilità…Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni del 25 e 31 ottobre 2020Dopo aver perso il bambino che aspettava, ora Serena (Miriam Candurro) deve avere a che fare con il risentimento e la rabbia di Leonardo (Erik Tonelli) e cercherà di mettere un freno alla situazione… Passando alle storie comedy, occhi puntati su Bice (Lara Sansone) che rivelerà a Mariella Altieri (Antonella Prisco) che ha un ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 21 ottobre 2020)di Unalin onda giovedì 22: Dopo la partecipazione al programma radiofonico di Michele Saviani (Alberto Rossi), Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) continua a effettuare le sue ricerche, ma ciò susciterà in qualcuno dell’ostilità…Leggi anche: DAYDREAMER,del 25 e 31Dopo aver perso il bambino che aspettava, ora Serena (Miriam Candurro) deve avere a che fare con il risentimento e la rabbia di Leonardo (Erik Tonelli) e cercherà di mettere un freno alla situazione… Passando alle storie comedy, occhi puntati su Bice (Lara Sansone) che rivelerà a Mariella Altieri (Antonella Prisco) che ha un ...

