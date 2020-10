Un posto al sole, anticipazioni 22 ottobre: Giulia in pericolo? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Giulia potrebbe mettersi in una situazione rischiosa a Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata in onda giovedì 22 ottobre, rivelano che la donna dopo aver parlato di quanto le accaduto in radio, continuerà a fare le sue indagini sicura di poter fare uscire allo scoperto Marco Modica. Agendo in tale maniera, però, finirà per infastidire qualcuno. Nel frattempo, Serena dovrà fare i conti con la rabbia di Leonardo ed usare tutta la sua diplomazia per riuscire a calmarlo. Un posto al sole, anticipazioni 22 ottobre: Giulia si mette in una situazione pericolosa Le anticipazioni Un posto al sole relative ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 ottobre 2020)potrebbe mettersi in una situazione rischiosa a Unal. Lerelative alla puntata in onda giovedì 22, rivelano che la donna dopo aver parlato di quanto le accaduto in radio, continuerà a fare le sue indagini sicura di poter fare uscire allo scoperto Marco Modica. Agendo in tale maniera, però, finirà per infastidire qualcuno. Nel frattempo, Serena dovrà fare i conti con la rabbia di Leonardo ed usare tutta la sua diplomazia per riuscire a calmarlo. Unal22si mette in una situazionesa LeUnalrelative ...

