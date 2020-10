Un Posto Al Sole Anticipazioni 22 ottobre 2020: Giulia è in pericolo... (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 22 ottobre 2020, Giulia riprende le sue indagini per incastrare Marco Modica ma finisce per infastidire qualcuno e per mettersi nei guai. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vediamo insieme cosa rivelano lee le Trame di Unalin onda su Rai3. Nell'Episodio del 22riprende le sue indagini per incastrare Marco Modica ma finisce per infastidire qualcuno e per mettersi nei guai.

lou_and_Ixd : RT @armsoflouanderm: 'questo è l'unico posto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e posso baciarti alla luce del sole. se devo nasconder… - swendgame13 : Oggi sono 24 anni di un posto al sole?? #upas - franciisau : RT @armsoflouanderm: 'questo è l'unico posto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e posso baciarti alla luce del sole. se devo nasconder… - doppita : @gurdurale Penso ci siano più film su Pinocchio che puntate di Un posto al sole. #UPAS - fearlesshbt : RT @armsoflouanderm: 'questo è l'unico posto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e posso baciarti alla luce del sole. se devo nasconder… -