Un Posto al Sole, al 30 ottobre: Leonardo spinge Niko a lasciare il lavoro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 al 30 ottobre. Niko, influenzato negativamente da Leonardo, prende una decisione molto sofferta. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 26 al 30 ottobre. In queste puntate vedremo proseguire la trama che vede Niko sempre più allo sbando. Dopo quello che gli … Leggi su 2anews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Unal, anticipazioni dal 26 al 30, influenzato negativamente da, prende una decisione molto sofferta. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Unal, dal 26 al 30. In queste puntate vedremo proseguire la trama che vedesempre più allo sbando. Dopo quello che gli …

AnnaPalombo12 : RT @UPAS_Rai: Oggi Un posto al sole compie 24 anni e ci avete inondato di auguri: grazie per il vostro immenso affetto! Buon compleanno a n… - tongueofthegods : RT @armsoflouanderm: 'questo è l'unico posto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e posso baciarti alla luce del sole. se devo nasconder… - marcosessa67 : RT @UPAS_Rai: Oggi Un posto al sole compie 24 anni e ci avete inondato di auguri: grazie per il vostro immenso affetto! Buon compleanno a n… - gaiaadonati : RT @armsoflouanderm: 'questo è l'unico posto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e posso baciarti alla luce del sole. se devo nasconder… - EdoardoMecca1 : @MichelaGiraud @_Cotu Guarda che il fantacalcio per noi equivale ad 'Un posto al sole' per te, cara Michela. -