“Un nuovo Dpcm? Mere ipotesi senza alcun fondamento”, affermano da Palazzo Chigi. Ma ‘per ora’… (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come al solito regna la confusione, poco fa il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato che “Sono ore complicate. Siamo al lavoro con numerose regioni italiane per provare a costruire misure più capaci di rispondere alla sfida che ancora il virus ci porta”. Oltretutto, già ieri alcune agenzia di stampa avevano battuto la notizia che a Palazzo Chigi si parlava, come ripreso da più giornali, di “un nuovo Dpcm”. Tuttavia poco fa dalla sede del governo è stato dichiarato che “si tratta soltanto di Mere ipotesi che non trovano alcun fondamento allo stato attuale perché è tutto vincolato all’andamento della curva epidemiologica, su cui c’è la massima ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come al solito regna la confusione, poco fa il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato che “Sono ore complicate. Siamo al lavoro con numerose regioni italiane per provare a costruire misure più capaci di rispondere alla sfida che ancora il virus ci porta”. Oltretutto, già ierie agenzia di stampa avevano battuto la notizia che asi parlava, come ripreso da più giornali, di “un”. Tuttavia poco fa dalla sede del governo è stato dichiarato che “si tratta soltanto diche non trovanofondamento allo stato attuale perché è tutto vincolato all’andamento della curva epidemiologica, su cui c’è la massima ...

matteosalvinimi : Massimo Cacciari: 'Dopo i primi, miseri aiuti, attendono ancora quelli ulteriori promessi, ma nessuno sa se e quand… - Mov5Stelle : Grazie a Immuni da oggi sei più protetto anche quando vai all'estero. Si chiama Interoperabilità. Con il nuovo aggi… - mante : Il governo lascia filtrare la notizia di un nuovo Dpcm per domenica prossima. Non sono riusciti a far finta di aver… - MadamaButterfl8 : RT @LeonardoRavani: Maria Teresa che consola Stefania che si sente messa da parte facendo il paragone con Toy Story ?? ‘A un certo punto ar… - tranellio : RT @M5S_Europa: Tanto è stato fatto, ma non basta: non ci sarà un nuovo inizio per l’#Europa se, nonostante la ripresa dei contagi e il cro… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un nuovo Accesso ai farmaci: Assogenerici cambia nome e punta su 256 milioni di euro di investimenti Fortune Italia