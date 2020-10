Un medico volontario per i test del vaccino Astra Zeneca è morto in Brasile (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un mistero, al momento: un volontario per i test del vaccino anti covid dell'Astra Zeneca è morto in Brasile per il coronavirus. Lo scrive il quotidiano O Globo, riferendo che le autoritarie sanitarie ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un mistero, al momento: unper idelanti covid dell'inper il coronavirus. Lo scrive il quotidiano O Globo, riferendo che le autoritarie sanitarie ...

Varco001 : RT @FabioMontale: Non si sa ancora se il volontario (28 anni, medico) era tra coloro cui è stato somministrato il vaccino o il placebo - Carlo_A_Macc : RT @chilisummer: Stanno dicendo che il medico volontario di 28 anni coinvolto nei test per il vaccino AstraZeneca ha 1. preso il placebo 2.… - LisadaCa : RT @chilisummer: Stanno dicendo che il medico volontario di 28 anni coinvolto nei test per il vaccino AstraZeneca ha 1. preso il placebo 2.… - SoniaLaVera : RT @chilisummer: Stanno dicendo che il medico volontario di 28 anni coinvolto nei test per il vaccino AstraZeneca ha 1. preso il placebo 2.… -