Un giorno sui mezzi pubblici (strapieni) di Milano. Basta il limite dell'80% per fermare il virus? – Il videoreportage (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)«Il coprifuoco in Lombardia è necessario perché la situazione è esplosiva» Le parole sono quelle del direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco. E Milano è diventata un sorvegliato speciale: «Per densità di popolazione, interscambi lavorativi, i contatti legati alla tipologia abitativa di Milano, sicuramente è un malato più grave». Il 18 ottobre in città si sono superati i 700 contagi, il 20 erano comunque 515 e, anche per questo, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha deciso di imporre un coprifuoco su tutta la regione: dal 22 ottobre tutti in casa dalle 23 alle 5 del mattino. Un'ordinanza che, secondo i retroscena, aspetta di ...

