Un gatto lungo 37 metri di 2.000 anni fa: il Perù regala un altro eccezionale geoglifo [FOTO] (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un gatto lungo 37 metri, vecchio di 2 mila anni è la nuova immagine che arriva dai geoglifi del Perù, le linee tracciate con pietre durante un periodo di oltre 700 anni, patrimonio dell’umanita’ dell’Unesco dal 1994. L’ultimo geoglifo (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto) e’ stato rinvenuto per caso durante lavori di manutenzione nel sito archeologico di Nazca e Palpa, altopiano desertico nel sud dello stato. “La figura del gatto di 37 metri era appena visibile e stava scomparendo poiche’ si trova su un terreno in forte pendenza, soggetto all’erosione naturale”, ha riferito il Ministero della Cultura, spiegando di aver lavorato per intere settimane per ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un37, vecchio di 2 milaè la nuova immagine che arriva dai geoglifi del Perù, le linee tracciate con pietre durante un periodo di oltre 700, patrimonio dell’umanita’ dell’Unesco dal 1994. L’ultimo(vedidella gallery scorrevole in alto) e’ stato rinvenuto per caso durante lavori di manutenzione nel sito archeologico di Nazca e Palpa, altopiano desertico nel sud dello stato. “La figura deldi 37era appena visibile e stava scomparendo poiche’ si trova su un terreno in forte pendenza, soggetto all’erosione naturale”, ha riferito il Ministero della Cultura, spiegando di aver lavorato per intere settimane per ...

