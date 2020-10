Ultime Notizie Roma del 21-10-2020 ore 19:10 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano terrigno emergenza covid in apertura coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino a partire da domani consentiti solo gli spostamenti motivati da Thun provato esigenze lavorative oppure situazioni di necessità o di urgenza da motivi di salute autodichiarazione o autocertificazione Per gli spostamenti le misure previste dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza del Presidente della Regione Fontana valida fino al 13 novembre il Veneto registra un boom di casi covid + 1422 in un giorno ho dato il doppio rispetto ai peggiori della prima Ondata non chiude in Veneto in questo momento dice il tema da un assolutamente non c’è non lo prendiamo in considerazione Intanto il presidente del centro di ricerca di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano terrigno emergenza covid in apertura coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino a partire da domani consentiti solo gli spostamenti motivati da Thun provato esigenze lavorative oppure situazioni di necessità o di urgenza da motivi di salute autodichiarazione o autocertificazione Per gli spostamenti le misure previste dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza del Presidente della Regione Fontana valida fino al 13 novembre il Veneto registra un boom di casi covid + 1422 in un giorno ho dato il doppio rispetto ai peggiori della prima Ondata non chiude in Veneto in questo momento dice il tema da un assolutamente non c’è non lo prendiamo in considerazione Intanto il presidente del centro di ricerca di ...

