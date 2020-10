Ultime due settimane di campagna Usa: Biden ha speso più di Trump (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il ciclo elettorale americano che ha al centro la sfida per la presidenza Usa fra Donald Trump e Joe Biden passerà alla storia come lo scontro più costoso di sempre. Complessivamente si arriverà alla fine fra due settimane con una spesa molto vicina agli 11 miliardi di dollari, il 50% di più di quanto registrato l'ultima volta con lo scontro fra lo stesso Trump e Hillary Clinton. Nella somma ci sono tutti i soldi delle varie candidature che man mano si sono perse sulla strada delle primarie, quelli dei vari comitati repubblicani e democratici e i costi delle campagne elettorale per la corsa parlamentare. Ma non hanno badato a spese nemmeno i due principali protagonisti. Con una sorpresa: proprio nel rush finale ad avere avuto più problemi di fondi è stato proprio il milionario ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il ciclo elettorale americano che ha al centro la sfida per la presidenza Usa fra Donalde Joepasserà alla storia come lo scontro più costoso di sempre. Complessivamente si arriverà alla fine fra duecon una spesa molto vicina agli 11 miliardi di dollari, il 50% di più di quanto registrato l'ultima volta con lo scontro fra lo stessoe Hillary Clinton. Nella somma ci sono tutti i soldi delle varie candidature che man mano si sono perse sulla strada delle primarie, quelli dei vari comitati repubblicani e democratici e i costi delle campagne elettorale per la corsa parlamentare. Ma non hanno badato a spese nemmeno i due principali protagonisti. Con una sorpresa: proprio nel rush finale ad avere avuto più problemi di fondi è stato proprio il milionario ...

