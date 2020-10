Ulisse | ultima puntata | Alberto Angela racconta Kennedy

Leggi su tvblog

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)chiude la stagione autunnale diquesta sera, mercoledì 21 ottobre, in prima serata su Rai 1 con unadedicata a John Fitzgeraldalla ‘vigilia’ delle Presidenziali USA, in programma il prossimo 3 novembre. Dopo averto il mito di Elisabetta II – L’grande regina nella pen, andata in onda lo scorso 30 settembre, la stagione 2020 disi chiude col ritratto di un altro personaggio leggendario del Novecento, quel JFK rimasto nell’immaginario collettivo non solo per la sua presidenza breve e incisiva – tra il lancio della corsa allo spazio e le aperture sui diritti civili – ma per l’attentato che lo ...