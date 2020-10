Ulisse | Alberto Angela racconta Kennedy | anticipazioni

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il 22 novembre del 1963, a Dallas, alcuni colpi di fucile raggiungono e uccidono John Fitzgerald. Perché, come e da chi è stato assassinato? Come mai a distanza di quasi 60 anni dalla morte è ancora il presidente degli Stati Uniti più noto ed amato? Nella puntata dal titolo– L’uomo che ha fatto sognare l’America, in onda mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su Rai1,ripercorre la storia dei, una famiglia di emigranti, partita povera dall’Irlanda e arrivata alla Casa Bianca. In mezzo tante difficoltà, colpi di fortuna, ma soprattutto la volontà di ferro del capostipite, il padre di John e Bob, che sognava il potere e la fama per i figli.puntata sulla famiglia ...