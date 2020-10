Ufficiale, rinviata Palermo-Turris. Troppi positivi tra i rosanero, la Lega Pro ferma tutto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Palermo-Turris, la Lega Pro rinvia il match La Lega Pro, ha ufficializzato il rinvio di Palermo-Turris che già nella giornata di oggi era stata posticipata … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 21 ottobre 2020), laPro rinvia il match LaPro, ha ufficializzato il rinvio diche già nella giornata di oggi era stata posticipata … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttonapoli : UFFICIALE - Palermo-Turris rinviata dalla Lega Pro: 'Presente cluster, tutelata salute' - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ??#PalermoTurris rinviata a data da destinarsi. Per la #LegaPro nella squadra rosanero c'è un cluster ???? #LeBombeDiVlad #… - Aquila6811 : RT @BombeDiVlad: ??#PalermoTurris rinviata a data da destinarsi. Per la #LegaPro nella squadra rosanero c'è un cluster ???? #LeBombeDiVlad #… - BombeDiVlad : ??#PalermoTurris rinviata a data da destinarsi. Per la #LegaPro nella squadra rosanero c'è un cluster ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale rinviata UFFICIALE - Rinviata Palermo-Turris. La nota della Lega Pro Tutto Lega Pro Covid in Serie C: Palermo-Turris rinviata, le squadre erano in campo

Il comunicato ufficiale della squadra di casa, poco dopo, attraverso i propri portali: “Il Palermo comunica che, in seguito alle informazioni condivise dall’ASP di Palermo, la Lega Pro ha disposto il ...

Serie C, Palermo - Turris: la Lega rinvia la partita

Niente partita Palermo-Turris, la sfida stata rinviata . La societ rosanero ha comunica che, in seguito alle informazioni condivise dall'ASP di Palermo, la Lega Pro ha disposto il rinvio a data da ...

Il comunicato ufficiale della squadra di casa, poco dopo, attraverso i propri portali: “Il Palermo comunica che, in seguito alle informazioni condivise dall’ASP di Palermo, la Lega Pro ha disposto il ...Niente partita Palermo-Turris, la sfida stata rinviata . La societ rosanero ha comunica che, in seguito alle informazioni condivise dall'ASP di Palermo, la Lega Pro ha disposto il rinvio a data da ...