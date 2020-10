Ufficiale il coprifuoco in Lombardia da domani sera, tutti in casa dalle 23 alle 5 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Adesso è Ufficiale: è stata firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’ordinanza che impone il “coprifuoco” in tutta la Lombardia da domani giovedì 22 ottobre. Il testo della disposizione prevede che dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si possa spostare solo per “comprovate … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Adesso è: è stata firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente di Regione, Attilio Fontana, l’ordinanza che impone il “” in tutta ladagiovedì 22 ottobre. Il testo della disposizione prevede che235 del mattino successivo ci si possa spostare solo per “comprovate … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

fanpage : Coprifuoco Lombardia, è ufficiale: scatta il divieto di uscire dalle 23 alle 5 - Pizzetto73 : RT @lucianoghelfi: #Coprifuoco dalle 23 alle 5 in #Lombardia, e’ ufficiale. Firmata l’ordinanza di #Speranza e #Fontana. Consentiti solo… - BLIND_DATA24 : RT @lucianoghelfi: #Coprifuoco dalle 23 alle 5 in #Lombardia, e’ ufficiale. Firmata l’ordinanza di #Speranza e #Fontana. Consentiti solo… - ilNotiziarioInd : Ufficiale il coprifuoco in Lombardia da domani sera, tutti in casa dalle 23 alle 5 - ilriformista : #Lombardia, è ufficiale il coprifuoco: da giovedì vietato uscire di casa dalle 23 alle 5 #COVID19 #coronavirus -