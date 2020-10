Uefa | annullato l’Europeo Under 19 per il Covid

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laha annunciato che l’Europeo19 in programma in Irlanda del Nord, che era già stato rimandato a causa dell’epidemia, è stato definitivamente“a causa della situazione epidemiologica in Europa”.Gli Europei U.19 avrebbero dovuto svolgersi nel luglio scorso, con finale l’1 agosto, poi erano stati rinviati a novembre e successivamente a marzo 2021. Ora l’ha deciso di cancellarli per via della seconda ondata del virus. Lo rende noto la confederazione calcistica continentale. In conseguenza di questa decisione Francia, Inghilterra, Italia, Olanda e Portogallo sono automaticamente qualificate per i Mondiali20 in programma dal 20 maggio al 12 giugno 2021 in Indonesia, e ciò grazie al loro coefficiente ...