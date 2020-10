Turismo, rigenerazione dei borghi italiani: il Mibact lancia una call da 750 mila euro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Mibact lancia borghi in Festival-Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori, avviso pubblico per il finanziamento – per un importo complessivo di 750.000 euro – di attività culturali in forma di festival per favorire il benessere e migliorare la qualità della vita dei borghi italiani attraverso la promozione della cultura. Il bando, frutto di un accordo tra Direzione Generale Creativita’ Contemporanea e Direzione Generale Turismo del Mibact, rientra tra le azioni del Ministero per incentivare progetti di rigenerazione dei territori e rafforzare e integrare l’offerta turistica e culturale nei borghi all’insegna di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilin Festival-Comunità, cultura, impresa per ladei territori, avviso pubblico per il finanziamento – per un importo complessivo di 750.000– di attività culturali in forma di festival per favorire il benessere e migliorare la qualità della vita deiattraverso la promozione della cultura. Il bando, frutto di un accordo tra Direzione Generale Creativita’ Contemporanea e Direzione Generaledel, rientra tra le azioni del Ministero per incentivare progetti didei territori e rafforzare e integrare l’offerta turistica e culturale neiall’insegna di ...

