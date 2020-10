Trump vs Biden | Obama cala l’asso Il punto di Gramaglia

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Comizio a Erie in Pennsylvania, ma senza Melania, bloccata a Washington da una tosse persistente, per Donald, che parla anche al telefono con la Fox News e litiga con il programma della Cbs 60 Minutes interrompendo l’intervista programmatica – deve andare in onda domenica, in parallelo con una a Joe. La campagna elettorale del magnate presidente prosegue a ritmo incalzante e con i soliti mantra: “Andiamo bene, vinceremo le elezioni”;è “un corrotto”, che “ha tradito l’America una legge dopo l’altra” – citando le misure approvate dal candidato democratico alla Casa Bianca nella sua carriera politica -; lui “nei prossimi quattro anni” farà l’America un gigante della manifattura che non sarà più dipendente ...

Agenzia_Ansa : #Trump ha sollecitato il ministro della Giustizia William #Barr ad agire contro il suo rivale politico Joe Biden in… - Agenzia_Italia : Campbell (Mit), 'A Biden la vittoria se non va troppo a sinistra' - repubblica : 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo Trump - CadeiDaniel : RT @CesareSacchetti: Trump contro Fauci:'è un disastro. Biden vuole chiudere tutto. Vuole ascoltare Fauci.' Se Trump resta alla Casa Bianca… - domalex82 : RT @CesareSacchetti: Trump contro Fauci:'è un disastro. Biden vuole chiudere tutto. Vuole ascoltare Fauci.' Se Trump resta alla Casa Bianca… -

Ma pure che il conto controllato dalla Trump International Hotels Management Llc ha pagato 188.561 dollari in tasse in Cina dal 2013 al 2015, anni in cui il presidente non ha pagato praticamente nulla ...L'ultima rivelazione del New York Times vuole Donald Trump aver aperto un conto corrente in Cina per cui ha pagato 188mila dollari di tassi ...