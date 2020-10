"Trump ha un conto corrente in Cina" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Donald Trump ha conti correnti in tre paesi stranieri: oltre alla Gran Bretagna e all’Irlanda, c’è anche la Cina. Lo rivela il New York Times, sottolineando che il conto cinese è controllato dalla Trump International Hotels Management Llc, che fra il 2013 e il 2015 ha pagato 188.561 dollari in Cina. La rivelazione arriva mentre il presidente Usa cerca di dipingere Joe Biden come “debole” nei confronti di Pechino. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Donaldha conti correnti in tre paesi stranieri: oltre alla Gran Bretagna e all’Irlanda, c’è anche la. Lo rivela il New York Times, sottolineando che ilcinese è controllato dallaInternational Hotels Management Llc, che fra il 2013 e il 2015 ha pagato 188.561 dollari in. La rivelazione arriva mentre il presidente Usa cerca di dipingere Joe Biden come “debole” nei confronti di Pechino.

