Traffico Roma del 21-10-2020 ore 19 | 30

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione per l’ultimo aggiornamento sulla Grande Raccordo Anulare risolto L’incidente nel carreggiata esterna e nei prossimi t’ha dello svincolo della A24 graduale miglioramento iltra la diramazioneSud all’uscita per laTeramo mentre in interna la circolazione ormai tornata a scorrevole sull’intero nello continuano le difficoltà sulla tangenziale est e in particolare per un incidente avvenuto precedentemente all’altezza dello svincolo per La A24 dove si viaggia sempre in coda da viale Castrense diminuiscono invece gli spostamenti su via del Foro Italico sulla Cassia bis dove per un nuovo incidente ilrallentato tra il Gra e via della Giustiniana verso le rughe per lo stesso motivo ...