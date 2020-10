Traffico Roma del 21-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) LuceverdeBentrovati dalla redazione per un nuovo aggiornamento sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente ha provocato un ulteriore rallentamento dellein prossimità del Ardeatina Sono comunque in aumento gli spostamenti tipici dell’orario di punta a partire da via Cristoforo Colombo rallentamenti in interna tra Cassia bis Salaria anche per la presenza dei lavori e successivamente tra Nomentana e Casilina maggiori disagi sulla tangenziale est In quest’ultima ora per un incidente in e prossimità delle bivio A24 Provenendo da viale Castrense mentre è stato risolto l’altro incidente su via del Foro Italico in prossimità della Moschea in direzione dello stadio permangono Comunque in questo tratto consueti rallentamenti perintenso ancora i denti ...