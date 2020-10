Torino. Finanziato Super: progetto per il contrasto al razzismo nelle città (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il progetto Super è stato selezionato fra quelli finanziabili dalla Commissione europea nell’ambito del bando REC – Rights, Equality and Citizenship (Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza). Super, che sta per SUPport Everyday fight Against Racism (ovvero “Sostenere la lotta quotidiana contro il razzismo”), è un progetto presentato dalla Città di Torino in qualità di capofila con il partenariato della Città di Bologna, della Città di Reggio Emilia, dell’Associazione torinese Altera e del Centro Interculturale Mondinsieme di Reggio Emilia e che prevede attività di formazione per forze dell’ordine, dipendenti pubblici e leader di comunità e la costruzione di strategie e piani d’azione da ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilè stato selezionato fra quelli finanziabili dalla Commissione europea nell’ambito del bando REC – Rights, Equality and Citizenship (Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza)., che sta per SUPport Everyday fight Against Racism (ovvero “Sostenere la lotta quotidiana contro il”), è unpresentato dalla Città diin qualità di capofila con il partenariato della Città di Bologna, della Città di Reggio Emilia, dell’Associazione torinese Altera e del Centro Interculturale Mondinsieme di Reggio Emilia e che prevede attività di formazione per forze dell’ordine, dipendenti pubblici e leader di comunità e la costruzione di strategie e piani d’azione da ...

alcinx : RT @LaStampa: Lesioni nei pavimenti e in alcune architravi: finanziato uno studio per capirne l’origine. - LaStampa : Lesioni nei pavimenti e in alcune architravi: finanziato uno studio per capirne l’origine. -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Finanziato Finanziato Super, progetto per il contrasto al razzismo nelle città TorinOggi.it TORINO - 'Life is Pink' un cuore rosa per la prevenzione dei tumori femminili

Life Is pink, l'iniziativa della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, quest'anno ha un obiettivo ambizioso: vuole finanziare e promuovere screening gratuiti per prevenire e combattere il t ...

Crepe dentro la Gran Madre, serve un’indagine sismica

on soltanto i lavori di manutenzione straordinaria. La chiesa della Gran Madre verrà studiata fino alle sue fondamenta con degli studi geofisici e sismici. Il motivo? Durante i sopralluoghi dei tecnic ...

Life Is pink, l'iniziativa della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, quest'anno ha un obiettivo ambizioso: vuole finanziare e promuovere screening gratuiti per prevenire e combattere il t ...on soltanto i lavori di manutenzione straordinaria. La chiesa della Gran Madre verrà studiata fino alle sue fondamenta con degli studi geofisici e sismici. Il motivo? Durante i sopralluoghi dei tecnic ...