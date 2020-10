Tom Cruise a Venezia: salti tra i taxi per le riprese di Mission Impossible 7 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le riprese di Mission Impossible 7 sono state arrestate per vari mesi a causa del Covid-19. Ora sono tornate in moto e, dopo le controverse riprese svolte in Polonia la produzione sbarca in Italia. Prima a Roma, ed ora a Venezia. Tom Cruise veste ancora una volta i panni di Ethan Hunt. L’attore è stato avvistato mentre, diretto dal regista Christopher McQuarrie saltava sopra ad un taxi della laguna durante le prove per le riprese. Tom Cruise, che ormai ha 58 anni, è celebre per insistere nello svolgere i propri stunt e le scene d’azione. Anche questa volta non ha deluso, infatti non erano presenti controfigure durante le prove. Era tuttavia presente, sul suo volto, una mascherina nera in tinta con il ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ledi7 sono state arrestate per vari mesi a causa del Covid-19. Ora sono tornate in moto e, dopo le controversesvolte in Polonia la produzione sbarca in Italia. Prima a Roma, ed ora a. Tomveste ancora una volta i panni di Ethan Hunt. L’attore è stato avvistato mentre, diretto dal regista Christopher McQuarrie saltava sopra ad undella laguna durante le prove per le. Tom, che ormai ha 58 anni, è celebre per insistere nello svolgere i propri stunt e le scene d’azione. Anche questa volta non ha deluso, infatti non erano presenti controfigure durante le prove. Era tuttavia presente, sul suo volto, una mascherina nera in tinta con il ...

