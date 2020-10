Tiziano Ferro trattato come Garko: prima del coming out aveva fidanzate finte (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tiziano Ferro in un’intervista esclusiva prima dell’uscita del suo singolo ha rivelato che anche lui doveva avere delle fidanzate finte, come Gabriel Garko. Insomma pare che negli anni Duemila essere gay era una vera e propria condanna, cosa che non colpiva solo il mondo dello spettacolo, ma anche quello musicale. In queste settiamane si è parlato tantissimo del coming out di Garko che ha ammesso di essere gay e che tutte le relazioni, viste nel passato con donne, erano finte. Il caso ha aperto le porte per quello che viene chiamato Ares gate e di cui per il momento si parla molto poco. Nel frattempo anche un grade della musica nostrana ha deciso di rivelare qualcosa a ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)in un’intervista esclusivadell’uscita del suo singolo ha rivelato che anche lui doveva avere delleGabriel. Insomma pare che negli anni Duemila essere gay era una vera e propria condanna, cosa che non colpiva solo il mondo dello spettacolo, ma anche quello musicale. In queste settiamane si è parlato tantissimo delout diche ha ammesso di essere gay e che tutte le relazioni, viste nel passato con donne, erano. Il caso ha aperto le porte per quello che viene chiamato Ares gate e di cui per il momento si parla molto poco. Nel frattempo anche un grade della musica nostrana ha deciso di rivelare qualcosa a ...

