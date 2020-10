Tiziano Ferro ringrazia Papa Francesco: il post diventa virale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) . Il cantante ci ha tenuto a mostrare la sua gratitudine: “Grazie perché mi ricordi chi sono” Tiziano Ferro ha citato un passo del Vangelo secondo Matteo per commentare una delle notizie più belle che potessimo ricevere: Papa Francesco ha chiesto l’approvazione della legge sull’unioni civili perle … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 21 ottobre 2020) . Il cantante ci ha tenuto a mostrare la sua gratitudine: “Grazie perché mi ricordi chi sono”ha citato un passo del Vangelo secondo Matteo per commentare una delle notizie più belle che potessimo ricevere:ha chiesto l’approvazione della legge sull’unioni civili perle … L'articolo proviene da YesLife.it.

Corriere : Mi ripetevo: oggi non berrò. Ma programmare non aiuta la sobrietà, semmai la raggira. I gruppi di recupero mi hanno… - IlContiAndrea : #TizianoFerro: “Sono stato alcolista. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore ma mi portava a voler morir… - nicmysmile_ : RT @viaconpeter: Ogni tanto è giusto ricordare Nic che canta Tiziano. E che tutti ci meritiamo un Ultimo feat Tiziano Ferro o viceversa. ht… - LoveUltimo : RT @viaconpeter: Ogni tanto è giusto ricordare Nic che canta Tiziano. E che tutti ci meritiamo un Ultimo feat Tiziano Ferro o viceversa. ht… - gauloise821 : RT @barbaraluna25: Voglio farti un regalo Qualcosa di dolce Qualcosa di raro Non un comune regalo... Il Regalo più grande ?? Tiziano Ferro… -