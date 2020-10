Tiziano Ferro e Barbara d’Urso commentano le parole di Papa Francesco sulle unioni civili (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ogg Papa Francesco si è detto favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali. Il tutto è avvenuto attraverso la proiezione del documentario Francesco mandato in onda in anteprima al Festival del Cinema di Roma. Ecco le parole di Papa Francesco: Gli omosessuali sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili.Papa Francesco parole che emozionano e rendono naturale il concetto di amore anche per persone dello stesso sesso. A riportare proprio le parole di Papa Francesco ... Leggi su trendit (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggsi è detto favorevole alleper le coppie omosessuali. Il tutto è avvenuto attraverso la proiezione del documentariomandato in onda in anteprima al Festival del Cinema di Roma. Ecco ledi: Gli omosessuali sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso. Ciò che dobbiamo creare è una leggeche emozionano e rendono naturale il concetto di amore anche per persone dello stesso sesso. A riportare proprio ledi...

Corriere : Mi ripetevo: oggi non berrò. Ma programmare non aiuta la sobrietà, semmai la raggira. I gruppi di recupero mi hanno… - IlContiAndrea : #TizianoFerro: “Sono stato alcolista. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore ma mi portava a voler morir… - MariaT94 : RT @Spettakolo_mag: Oggi è una giornata 'storica': #PapaFrancesco ha detto sì alle #unionicivili tra gay. Il commento di @TizianoFerro:'Gra… - Spettakolo_mag : Oggi è una giornata 'storica': #PapaFrancesco ha detto sì alle #unionicivili tra gay. Il commento di @TizianoFerro:… - radiosiciliarse : TIZIANO FERRO - PERDONO-XDONO -