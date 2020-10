Tiberio Timperi e la bella conduttrice | fan impazziti “La coppia meglio assortita”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci sono coppie televisive e coppie televisive. Non è facile lavorare in due, dividere in questo caso il palco. Come in ogni lavoro ci vuole prima di tutto affinità, ma anche la pazienza non guasta. Non tutte “funzionano”. Pensiamo a Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, che ancora oggi, a distanza di anni, si punzecchiano. O anche a Alberto Matano e Lorella Cuccarini: la polemica nata dopo l’addio di lei a La Vita in diretta fa ancora discutere. E i due conduttori continuano a lanciarsi frecciatine. Ma certamente nel mondo dello spettacolo sono anche molti i colleghi che diventano amici nella vita vera.per esempio ha costruito un rapporto di affetto e stima anche fuori lo studio televisivo con una sua ex partner televisiva, che ricambia. (Continua dopo la foto) Poco fa infatti il conduttore ha pubblicato ...