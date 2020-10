"Ti mangia ossa e gambe". Nunzia De Girolamo, cosa si prova ad avere il coronavirus. "Dolori lancinanti", testimonianza choc (Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Sono stata contagiata". Nunzia De Girolamo, in collegamento con Bianca Berlinguer a #Cartabianca, svela alcuni dettagli inquietanti sul suo stato di salute. Come rivelato in una intervista telefonica a Liberoquotidiano.it, l'ex ministra dell'Agricoltura ha contratto il coronavirus durante una cena in famiglia con mamma e sorella. Una conferma, dunque, di come i principali focolai siano proprio quelli nati tra le mura domestiche. "Ho avuto dei Dolori lancinanti, come un animaletto che ti mangia le ossa e le gambe - spiega la De Girolamo alla Berlinguer, non risparmiando ai telespettatori di Raitre il vero volto del Covid -. Ho cominciato la cura antibiotica e cortisonica. Il Covid è subdolo, cammina anche sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Sono stata contagiata".De, in collegamento con Bianca Berlinguer a #Cartabianca, svela alcuni dettagli inquietanti sul suo stato di salute. Come rivelato in una intervista telefonica a Liberoquotidiano.it, l'ex ministra dell'Agricoltura ha contratto ildurante una cena in famiglia con mamma e sorella. Una conferma, dunque, di come i principali focolai siano proprio quelli nati tra le mura domestiche. "Ho avuto dei, come un animaletto che tilee le- spiega la Dealla Berlinguer, non risparmiando ai telespettatori di Raitre il vero volto del Covid -. Ho cominciato la cura antibiotica e cortisonica. Il Covid è subdolo, cammina anche sulle ...

