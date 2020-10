The Woman in The House, Kirsten Bell sarà la protagonista della serie Netflix (Di mercoledì 21 ottobre 2020) The Woman in The House, Kristen Bell sarà la protagonista di una nuova serie Netflix Dopo un periodo dedicato maggiormente al doppiaggio e agli show, Kristen Bell tornerà come protagonista di una serie tv. Si tratta di The Woman in The House, una limited series ordinata da Netflix, prodotta e interpretata proprio da Kristen Bell (Frozen, Veronica Mars, Encore). The Woman in The House è un thriller con degli aspetti da dark-comedy, prodotto da Gloria Sanchez Production di Will Ferrell e creato da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, creatori della comedy di TVLand Nobodies. Si ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Thein The, Kristensarà ladi una nuovaDopo un periodo dedicato maggiormente al doppiaggio e agli show, Kristentornerà comedi unatv. Si tratta di Thein The, una limiteds ordinata da, prodotta e interpretata proprio da Kristen(Frozen, Veronica Mars, Encore). Thein Theè un thriller con degli aspetti da dark-comedy, prodotto da Gloria Sanchez Production di Will Ferrell e creato da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, creatoricomedy di TVLand Nobodies. Si ...

