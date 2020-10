«The Turning – La Casa del Male»: il nuovo thriller con Mike di «Stranger Things» vi stupirà (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Se la storia di una governante che si trasferisce in una misteriosa tenuta per prendersi cura di due orfani molto particolari vi sembra famigliare è perché The Turning – La Casa del Male, il nuovo film diretto da Floria Sigismondi e al cinema dal 29 ottobre, è tratto da Il giro di vite di Henry James, lo stesso romanzo che ha ispirato The Haunting of Bly Manor, la serie originale Netflix che da settimane è tra i titoli più visti della piattaforma. La casa, che nella serie è in Inghilterra, in The Turning, è però nel Maine. A impersonare la tata, Kate, è la giovane Mackenzie Davis, mentre i due bambini, Miles e Flora, sono rispettivamente impersonati da Finn Wolfhard e Brooklynn Prince. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Se la storia di una governante che si trasferisce in una misteriosa tenuta per prendersi cura di due orfani molto particolari vi sembra famigliare è perché The Turning – La Casa del Male, il nuovo film diretto da Floria Sigismondi e al cinema dal 29 ottobre, è tratto da Il giro di vite di Henry James, lo stesso romanzo che ha ispirato The Haunting of Bly Manor, la serie originale Netflix che da settimane è tra i titoli più visti della piattaforma. La casa, che nella serie è in Inghilterra, in The Turning, è però nel Maine. A impersonare la tata, Kate, è la giovane Mackenzie Davis, mentre i due bambini, Miles e Flora, sono rispettivamente impersonati da Finn Wolfhard e Brooklynn Prince.

nophocksgiven : @angryeggo CJSKWJDJSJAJ THE COGGERS IN THE BRAIN ARE TURNING - GVUCCILOU : -'Loving the way that she turning you on Switching the lanes like a Bugatti sport Nothing but love ‘cause she got m… - mcnamstairs : @Sa_andthecity Sì, si chiama “the turning” ed è basato su the turn of the screw, come the haunting of bly manor! È… - ackxermxn : @syonra1 certo! allora assolutamente l'evocazione, the conjuring 2, Annabelle 1 e 2 (c'è anche il terzo ma non è m… - mcnamstairs : Siccome siamo in periodo the haunting of bly manor sono qui per dirvi/ricordare che Finn e la fantastica Brooklynn… -

Ultime Notizie dalla rete : The Turning Finn Wolfhard protagonista nel film The Turning Corriere Nazionale Are you inadvertently turning your child into a 'paralysed perfectionist'?

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Poland turning Warsaw's National Stadium into a temporary COVID-19 field hospital

Poland's government is transforming the National Stadium in Warsaw into a field hospital to handle the surging number of people infected with the coronavirus, and expects it to be operational within d ...

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Poland's government is transforming the National Stadium in Warsaw into a field hospital to handle the surging number of people infected with the coronavirus, and expects it to be operational within d ...