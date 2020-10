The Good Doctor 4, ecco il trailer che introduce nuovi personaggi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il prossimo 2 novembre 2020 partirà, almeno negli Stati Uniti, la stagione 4 di The Good Doctor. Come era stato promosse il nuovo ciclo di episodi racconterà del Coronavirus. Tuttavia, così come anticipato dagli autori e riportato, tra gli altri, anche da Cooming Soon, non sarà parte fondamentale dell’intera stagione. ecco spiegata la ragione: Da un lato, dovevamo affrontare l’argomento. Volevamo rendere omaggio ai lavoratori in prima linea. Ma abbiamo convissuto con questa realtà per così tanto. Penso che abbiamo la responsabilità, come persone che fanno intrattenimento, di regalare un po’ di evasione. Una scelta decisamente condivisibile quella di voler far passare qualche momento di svago agli spettatori di The Good Doctor 4. ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il prossimo 2 novembre 2020 partirà, almeno negli Stati Uniti, la stagione 4 di The. Come era stato promosse il nuovo ciclo di episodi racconterà del Coronavirus. Tuttavia, così come anticipato dagli autori e riportato, tra gli altri, anche da Cooming Soon, non sarà parte fondamentale dell’intera stagione.spiegata la ragione: Da un lato, dovevamo affrontare l’argomento. Volevamo rendere omaggio ai lavoratori in prima linea. Ma abbiamo convissuto con questa realtà per così tanto. Penso che abbiamo la responsabilità, come persone che fanno intrattenimento, di regalare un po’ di evasione. Una scelta decisamente condivisibile quella di voler far passare qualche momento di svago agli spettatori di The4. ...

giroditalia : ??? @JooAlmeida98 'I was feeling good. Sometimes the best defense is to attack'. 'Mi sentivo bene. A volte la mi… - petergomezblog : #Padoan presidente Unicredit, The Good Lobby: “Serve legge che imponga ai parlamentari di attendere 1-3 anni per pa… - RadioHemingway : Mercoledì, 21 Ottobre 2020 Una serata a base grande musica, quattro format, in tre alla console, ma una serata spe… - sof_59 : ??ragaaa qualcuno può consigliarmi delle belle serie con episodi da 20 min?!!! (modern family, friends, himym, new… - durinsland : @lightbloods but!! the point is!! parti con l’odiate jk esattamente come lo odia tae e poi piano piano fucking hell… -

Ultime Notizie dalla rete : The Good The Good Doctor 4: Il trailer ufficiale della quarta stagione introduce i nuovi personaggi ComingSoon.it Bari combatte lo spreco alimentare con Too Good To Go. Più di 100 i locali che già aderiscono alla piattaforma

Bari combatte lo spreco alimentare con Too Good To Go. Più di 100 i locali che già aderiscono alla piattaforma. 21/10/2020. Too Good To Go, l’app che permette a commercianti e ...

Eni fra le top 10 aziende Top Performer in sostenibilità

(Teleborsa) – Eni è stata inclusa nella classifica delle migliori 10 aziende per la reportistica sulli sostenibilità. L’indagine, condotta dal World Business Council for Sustainable ...

Bari combatte lo spreco alimentare con Too Good To Go. Più di 100 i locali che già aderiscono alla piattaforma. 21/10/2020. Too Good To Go, l’app che permette a commercianti e ...(Teleborsa) – Eni è stata inclusa nella classifica delle migliori 10 aziende per la reportistica sulli sostenibilità. L’indagine, condotta dal World Business Council for Sustainable ...