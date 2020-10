«The Boys», cosa sappiamo sulla terza stagione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quando da Amazon Prime Video è arrivata la conferma di una terza stagione di The Boys. avevamo ancora addosso la curiosità per la seconda, che era al via. Questo accadeva mentre il fumetto usciva in edizione cofanetto deluxe e la serie tv, una delle più amate della piattaforma in streaming, veniva celebrata con un proprio gioco in realtà aumentata. Ora, a distanza di poche settimane, ancora sotto l'effetto dell'adrenalina di un finale da cardiopalma e una serie di nuovi episodi “montagne russe” tra umorismo nero, splatter e feroce satira politica, stiamo già raccogliendo informazioni su quello che verrà, sperando non ci sia da aspettare un'infinità di tempo a causa dei rallentamenti determinati dal perdurare della pandemia. «The Boys», quando ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quando da Amazon Prime Video è arrivata la conferma di unadi The. avevamo ancora addosso la curiosità per la seconda, che era al via. Questo accadeva mentre il fumetto usciva in edizione cofanetto deluxe e la serie tv, una delle più amate della piattaforma in streaming, veniva celebrata con un proprio gioco in realtà aumentata. Ora, a distanza di poche settimane, ancora sotto l'effetto dell'adrenalina di un finale da cardiopalma e una serie di nuovi episodi “montagne russe” tra umorismo nero, splatter e feroce satira politica, stiamo già raccogliendo informazioni su quello che verrà, sperando non ci sia da aspettare un'infinità di tempo a causa dei rallentamenti determinati dal perdurare della pandemia. «The», quando ...

