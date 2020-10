The Batman | le riprese dureranno fino al 2021 | le foto dal set di Chicago

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Colin Farrell ha svelato che ledi Thesi concluderanno a febbraio, nel frattempo trapelano nuovedal set di, dove è in azione la seconda unità. Ledi Theal febbraioper permettere a Matt Reeves di ultimare la lavorazione dopo i numeroso stop legati all'emergenza sanitaria. Il grosso del film verrà girato in Inghilterra, ma in rete sono apparse anche ledel set di, che servirà a rappresentare Gotham City sullo schermo. Una volta concluse le, il regista Matt Reeves avrà a disposizione 13 mesi per completare la post-produzione di The ...

