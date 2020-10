Tg Riabilitazione, edizione del 21 ottobre 2020 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si terrà dal 23 al 25 ottobre il Congresso Nazionale di AIFI, una tre giorni che segna una tappa importante nel cammino professionale dei fisioterapisti, in vista del congresso elettivo della primavera 2021. Il Congresso è strutturato con una doppia agenda di lavori: i primi due giorni (23-24) si terranno i Simposi Scientifici Precongressuali, dedicati a Linee Guida e Buone pratiche in Fisioterapia, attraverso uno streaming online aperto a 500 partecipanti. A partire dal pomeriggio del 24, con conclusione nel pomeriggio del 25 ottobre, si svolgerà il Congresso Politico dell’Associazione, che si concentrerà sul cambio di Statuto dell’Associazione, passaggio necessario per completare la trasformazione in ATS, ad opera di oltre 300 delegati eletti nelle assemblee regionali.– OTTOBRE MESE PREVENZIONE TUMORE AL SENO: RUOLO FISOTERAPISTI Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si terrà dal 23 al 25 ottobre il Congresso Nazionale di AIFI, una tre giorni che segna una tappa importante nel cammino professionale dei fisioterapisti, in vista del congresso elettivo della primavera 2021. Il Congresso è strutturato con una doppia agenda di lavori: i primi due giorni (23-24) si terranno i Simposi Scientifici Precongressuali, dedicati a Linee Guida e Buone pratiche in Fisioterapia, attraverso uno streaming online aperto a 500 partecipanti. A partire dal pomeriggio del 24, con conclusione nel pomeriggio del 25 ottobre, si svolgerà il Congresso Politico dell’Associazione, che si concentrerà sul cambio di Statuto dell’Associazione, passaggio necessario per completare la trasformazione in ATS, ad opera di oltre 300 delegati eletti nelle assemblee regionali.– OTTOBRE MESE PREVENZIONE TUMORE AL SENO: RUOLO FISOTERAPISTI

Le associazioni hanno assegnato i riconoscimenti nella terza edizione del Patients’ Digital Health Award. Alla commissione sono arrivate 47 candidature da 13 Paesi ...

L’Open d’Italia dei campioni, oltre ogni barriera, nel segno del Progetto Ryder Cup 2023 che fa dell’inclusione sociale uno dei suoi punti imprescindibili. Al fianco dei big che dal 22 al 25 ottobre a ...

