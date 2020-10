Tg Politico Parlamentare, edizione del 21 ottobre 2020 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Piu’ di 4mila nuovi contagi da Covid 19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Sono numeri che spaventano quelli che arrivano da Milano. La citta’ si prepara al coprifuoco, che scattera’ domani sera, dalle 23 alle 5 del mattino. Il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi osserva che l’area metropolitana di Milano, ma anche quella di Napoli, e forse anche quella di Roma, sono già fuori controllo, per quanto riguarda il contenimento dell’epidemia. Il governo intanto lavora al coordinamento delle misure piu’ dure che si renderanno necessarie sui territori. Per il momento e’ smentito un nuovo dpcm, ma l’allerta rimane alta. Il presidente del consiglio Conte riferisce al Senato e invita a non abbassare la guardia nella lotta al virus.LICENZIAMENTI, SCONTRO GOVERNO-SINDACATI Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Piu’ di 4mila nuovi contagi da Covid 19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Sono numeri che spaventano quelli che arrivano da Milano. La citta’ si prepara al coprifuoco, che scattera’ domani sera, dalle 23 alle 5 del mattino. Il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi osserva che l’area metropolitana di Milano, ma anche quella di Napoli, e forse anche quella di Roma, sono già fuori controllo, per quanto riguarda il contenimento dell’epidemia. Il governo intanto lavora al coordinamento delle misure piu’ dure che si renderanno necessarie sui territori. Per il momento e’ smentito un nuovo dpcm, ma l’allerta rimane alta. Il presidente del consiglio Conte riferisce al Senato e invita a non abbassare la guardia nella lotta al virus.LICENZIAMENTI, SCONTRO GOVERNO-SINDACATI

matzam98 : @Simone75518033 @WinMan5 @Deputatipd @emanuelefiano @pdnetwork Il peso politico che si attribuisce ad un parlamenta… - mariotoscana196 : @GiusTW @mariolavia Mi pare chiaro che i tuoi titoli sono ampiamente deficitari per parlare con cognizione di un ex… - fisco24_info : Tensioni nella maggioranza sul Mes e il fronte del Sì punta alla via parlamentare: AGI - Il tavolo politico della m… - Agenzia_Dire : L’Italia chiude di notte? Si allarga il ricorso delle regioni al cosiddetto coprifuoco. Dopo la Lombardia anche la… - La7tv : #omnibus @amendolaenzo sul #MES: 'Il problema politico è evidente, non nego che il dibattito parlamentare sia infuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 20 ottobre 2020 - DIRE.it Dire Pac, Greenpeace: il Parlamento Ue firma la condanna a morte per le piccole aziende agricole e l'ambiente

"Il voto di ieri sera della plenaria del Parlamento europeo ha segnato la condanna a morte dell'agricoltura europea. Gli eurodeputati non sono riusciti a riformare la PAC (Politica agricola comune, ...

Democrazia futura. Europa, se ci sei batti un colpo… ma fallo subito

Il Parlamento europeo ha considerato che la Conferenza sul futuro ... la governance dell’UEM per risolvere quella che Ciampi chiamava la sua zoppia, la paralisi nella politica estera e della sicurezza ...

