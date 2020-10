Tg Economia – 21/10/2020 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In questa edizione: – Conte “Il Recovery Fund dall’1 gennaio” – Mezzo milione di imprese fatte da giovani in Italia – Antitrust, nel 2019 sanzioni per 766 milioni – Imprese, a causa del Covid si allungano i tempi dei pagamenti abr/ Tg Economia – 21/10/2020 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In questa edizione: – Conte “Il Recovery Fund dall’1 gennaio” – Mezzo milione di imprese fatte da giovani in Italia – Antitrust, nel 2019 sanzioni per 766 milioni – Imprese, a causa del Covid si allungano i tempi dei pagamenti abr/ Tg– 21/10/su Il Corriere della Città.

