Tentati omicidi | estorsioni e droga | il blitz dei carabinieri

Si tratta dell'attività criminale di due agguerriti gruppi legati ad esponenti di spicco della Sacra corona unita. I carabinieri del Comando provinciale di Lecce stanno eseguendo 23 provvedimenti cautelari, emessi dal gip di Lecce, su richiesta della locale Dda, di cui 8 in carcere e 15 agli arresti domiciliari, nei confronti di persone indagate a vario titolo.

Nello scontro tra i due clan per il controllo del territorio sono stati mesi a segno due omicidi ed un duplice tentato omicidio. L’indagine, condotta dal nucleo investigativo del reparto operativo del ...

Lecce, traffico stupefacenti: 23 arresti

I destinatari dei provvedimenti richiesti dalla Direzione distrettuale antimafia, sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di droga, concorso in duplice tentato omicidio, ...

