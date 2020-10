Tennis: si ritira Julia Goerges, ex top ten in singolare e tra le migliori di Germania nell’ultimo decennio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si ritira dal Tennis giocato Julia Goerges. A poco meno di 32 anni, la tedesca, numero 9 del mondo al massimo, chiude con il suo sport, dando appuntamento a tutti per un nuovo capitolo della sua vita e suscitando diverse emozionate reazioni di colleghi e colleghe, tutti uniti nel dare il saluto (Tennistico) a una giocatrice che ha saputo raggiungere la top ten tanto in singolare quanto in doppio. Questo il suo messaggio sul sito ufficiale e su Instagram: “Caro Tennis, ti sto scrivendo perché sono pronta a dirti arrivederci. Quando ho iniziato a giocare a Tennis all’età di 5 anni, non avrei mai pensato che saremmo andati per una strada tanto lunga. Mi hai dato tanti diversi tipi di emozioni in questo nostro viaggio, e sono molto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sidalgiocato. A poco meno di 32 anni, la tedesca, numero 9 del mondo al massimo, chiude con il suo sport, dando appuntamento a tutti per un nuovo capitolo della sua vita e suscitando diverse emozionate reazioni di colleghi e colleghe, tutti uniti nel dare il saluto (tico) a una giocatrice che ha saputo raggiungere la top ten tanto inquanto in doppio. Questo il suo messaggio sul sito ufficiale e su Instagram: “Caro, ti sto scrivendo perché sono pronta a dirti arrivederci. Quando ho iniziato a giocare aall’età di 5 anni, non avrei mai pensato che saremmo andati per una strada tanto lunga. Mi hai dato tanti diversi tipi di emozioni in questo nostro viaggio, e sono molto ...

OA_Sport : Tennis: si ritira Julia Goerges, ex top ten in singolare e tra le migliori di Germania nell’ultimo decennio - CatelliRossella : Tennis, Sardegna Open: Cecchinato conquista la finale, Musetti si ritira contro Djere - CorriereQ : Tennis, Sardegna Open: Cecchinato conquista la finale, Musetti si ritira contro Djere - Vonagel : RT @repubblica: Tennis, Sardegna Open: Cecchinato conquista la finale, Musetti si ritira contro Djere [aggiornamento delle 14:26] https://t… - RaiSport : ?? #SardegnaOpen: #Cecchinato in finale. Si ritira #Musetti Il tennista siciliano se la vedrà con il serbo #Djere, v… -