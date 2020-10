Tennis, ATP Colonia II 2020: i risultati del 21 ottobre. Zverev e Auger-Aliassime ai quarti di finale senza brillare, eliminato Cecchinato (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un’altra giornata di incontri è andata in archivio sul veloce indoor di Colonia, sede del torneo ATP di Tennis di scena sul cemento tedesco per la seconda settimana consecutiva. C’era attesa per l’esordio dell’idolo di casa Alexander Zverev, vittorioso su questi campi nell’ultimo weekend. Il n.7 del mondo si è imposto contro l’australiano John Millman (n.44 del ranking) con il punteggio di 6-0 3-6 6-3. Una prestazione non entusiasmante per Sascha, ma sufficiente per qualificarlo ai quarti di finale dove incontrerà il transalpino Adrian Mannarino (n.41 del ranking), impostosi contro il serbo Miomir Kecmanovic per 6-3 6-3. Missione compiuta anche per il canadese Felix Auger-Aliassime (n.22 ATP), finalista sul ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un’altra giornata di incontri è andata in archivio sul veloce indoor di, sede del torneo ATP didi scena sul cemento tedesco per la seconda settimana consecutiva. C’era attesa per l’esordio dell’idolo di casa Alexander, vittorioso su questi campi nell’ultimo weekend. Il n.7 del mondo si è imposto contro l’australiano John Millman (n.44 del ranking) con il punteggio di 6-0 3-6 6-3. Una prestazione non entusiasmante per Sascha, ma sufficiente per qualificarlo aididove incontrerà il transalpino Adrian Mannarino (n.41 del ranking), impostosi contro il serbo Miomir Kecmanovic per 6-3 6-3. Missione compiuta anche per il canadese Felix(n.22 ATP), finalista sul ...

